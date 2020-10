Ljubljanska borza: Ob skromnem prometu indeks izgubil en odstotek

Ljubljana, 23. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,95 odstotka in se ustalil pri 823,67 točke. Promet je bil skromen, dosegel je 411.450 evrov. Večina prometa je bila ustvarjena z delnicami Zavarovalnice Triglav in Krke. Delnice zavarovalnice so pridobile 0,36 odstotka, Krkine pa izgubile 2,17 odstotka.