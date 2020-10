Svojci pogrešajo 16-letno Suvado Veselić iz Otavic

Ribnica, 23. oktobra - Svojci od nedelje pogrešajo 16-letno Suvado Veselić iz Otavic z območja Upravne enote Ribnica. Suvada je visoka okoli 160 centimetrov, temnih oči in dolgih temnih las. Nazadnje je bila oblečena v rdečo majico in modre kavbojke ter obuta v bele športne čevlje. Nazadnje so jo videli na območju Ribnice. Policisti prosijo za pomoč pri iskanju.