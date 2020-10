Brazilija bo na slavje ob 80-letnici Peleja morala počakati

Rio de Janeiro, 23. oktobra - Legenda brazilskega in svetovnega nogometa Pele danes praznuje 80. rojstni dan. Njegov dolgoletni svetovalec Pepito Fornos je danes povedal, da bo Pele slavil jubilej v krogu svoje družine, širše slavje pa bo moralo zaradi pandemije novega koronavirusa počakati. To bo čakal tudi del Brazilcev, ki so svoj čas oboževali nogometnega virtuoza.