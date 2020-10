Coca-Cola v tretjem četrtletju s padcem dobička in prihodkov

New York, 22. oktobra - Coca-Cola je v letošnjem tretjem četrtletju poslovala z nižjim dobičkom in prihodki kot v tretjem četrtletju lani, vendar pa so bili poslovni rezultati vseeno boljši od pričakovanj analitikov Wall Streeta. Po objavi rezultatov so se delnice družbe podražile za okrog 1,8 odstotka na 5,90 dolarja.