Pomurke dobile tekmice v prvem kvalifikacijskem krogu lige prvakinj

Nyon, 22. oktobra - Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu so opravili žreb prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakinj. Slovenski predstavnik Nona Pomurje Beltinci se bo pomeril s črnogorsko ekipo Breznica Pljevlja. Pomurke so nosilke, zato so tudi gostiteljice tekme, ki bo 3. ali 4. novembra. O napredovanju odloča ena tekma.