S projektom do boljše medijske pismenosti

Nova Gorica, 22. oktobra - Na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) v Novi Gorici so danes pripravili uvodno srečanje projekta Observatorij medijske pismenosti za aktivno državljanstvo in trajnostno demokracijo (MELIA Observatory). S projektom želijo izboljšali raven medijske pismenosti med mladimi in posledično demokracije v regiji Podonavje.