Del opozicijskih poslancev zahteva razpravo o predlogu za razrešitev Kadunca

Ljubljana, 22. oktobra - Po predlogu programskih svetnikov RTVS za razrešitev direktorja Igorja Kadunca so v delu opozicijskih strank zahtevali sklic nujne seje odbora DZ za kulturo. Poslanci SAB, LMŠ, SD in Levice od vlade želijo, da zaustavi poskuse razgradnje in politične podreditve javnih medijev. Ponovili so, da vlada epidemijo izkorišča za rušenje demokracije.