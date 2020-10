Po zadnjih petkovih protestih policija vodi tudi več prekrškovnih postopkov

Ljubljana, 22. oktobra - Policija po zadnjih petkovih protestih v Ljubljani, ki so potekali že ob ostrejših ukrepih za omejevanje širjenja novega koronavirusa, vodi več prekrškovnih postopkov, večinoma zaradi nedostojnega vedenja in neupoštevanja ukazov policistov. Zaznane kršitve odloka o prepovedi gibanja in zbiranja pa bodo predali zdravstvenemu inšpektoratu.