Stroški dela lani za 4,1 odstotka višji

Ljubljana, 25. oktobra - Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo so lani dosegli 2380,31 evra, kar je po podatkih državnega statističnega urada 4,1 odstotka več kot leta 2018. Najvišji so bili stroški dela v energetskem in finančnem sektorju, najnižji pa v gostinstvu in drugih dejavnostih, kamor spadajo na primer varovanje, čiščenje in vzdrževanje.