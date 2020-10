Na Tajskem kljub protestom odpravili izredne razmere

Bangkok, 22. oktobra - Tajski premier Prayut Chan-O-Cha je danes ponovno odpravil izredne razmere v državi, s katerimi so prepovedali vsakršno zbiranje več kot štirih ljudi hkrati, uperjene pa so bile predvsem proti množičnim prodemokratičnim protestom. A ker to ni uspelo, je premier izredne razmere odpravil in upa, da bo to pomirilo napetosti.