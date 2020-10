Krka že 50 let nagrajuje mlade raziskovalce

Novo mesto, 22. oktobra - Družba Krka je nedavno podelila jubilejne, že 50. Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Veliko Krkino nagrado za raziskovalno nalogo je prejelo pet raziskovalcev, podelili pa so tudi 25 Krkinih nagrad in 17 posebnih pohval za raziskovalno nalogo. Med prejemniki nagrad je 11 doktorjev znanosti.