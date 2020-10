Večina azijskih borz s padci

Tokio, 22. oktobra - Večina azijskih borz je današnje trgovanje končala s padci. Vlagatelji so razočarani, saj menijo, da je le malo možnosti, da bi v ZDA sprejeli nov stimulativni paket zaradi pandemije cvida-19 pred predsedniškimi volitvami. Republikanci in demokrati nadaljujejo s pogajanji in njihovi predstavniki pravijo, da napredujejo, vendar mnogi dvomijo v to.