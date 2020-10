Po večletnih pripravah DZ potrdil potrdil novelo zakona o preprečevanju korupcije

pripravila Domenika Presekar

Ljubljana, 21. oktobra - DZ je po več letih političnih in strokovnih razprav o nujnosti sprememb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je podlaga za delovanje Komisije za prepečevanje korupcije (KPK), danes sprejel novelo omenjenega zakona. Sprejem novele so pozdravili tako v KPK kot tudi v Transparency International (TI) Slovenia.