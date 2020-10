Tožilci očitajo Thaciju, da skuša spodkopati sodišče za vojne zločine

Haag, 21. oktobra - Tožilci posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu v Haagu so danes predsedniku Kosova Hashimu Thaciju očitali, da želi spodkopati delo sodišča, ki njega in druge bivše člane Osvobodilne vojske Kosova (OVK) preiskuje zaradi domnevnih vojnih zločinov med in po kosovskem konfliktu v letih 1998-2000.