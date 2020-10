AMZS poziva k večji prometni varnosti in zmanjšanju onesnaževanja

Ljubljana, 21. oktobra - AMZS je pozval k večji prometni varnosti in zmanjševanju onesnaženja, ki ga povzroča promet. Ker si iste prometne površine delijo različni udeleženci, je ključ do večje prometne varnosti medsebojno spoštovanje, so zapisali. Slovenija je sicer za mlade v prometu varna, izziv pa sta pomanjkljiva infrastruktura za ranljive udeležence in onesnaženje.