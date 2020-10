Na Hrvaškem obtožnica za tihotapljenje mamil čez Slovenijo

Zagreb, 21. oktobra - Tožilci hrvaškega urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) so obtožili 13 ljudi zaradi zločinskega združevanja z namenom tihotapljenja in prodaje mamil. Drogo so nabavljali na Nizozemskem, med drugim pa so mamila hranili tudi v najetih apartmajih v Hočkem Pohorju v Sloveniji, je med drugim sporočil Uskok.