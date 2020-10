Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 21. oktobra - Indeksi na newyorških borzah danes uvodoma beležijo rast. Pozornost vlagateljev je po poročanju tujih agencij med drugim usmerjena v ameriški senat, kjer se republikanci in demokrati še niso dogovorili o drugem velikem finančnem paketu pomoči gospodarstvu in gospodinjstvom za premagovanje posledic koronske krize.