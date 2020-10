KZS potrdila delovanje le obeh prvoligaških tekmovanj

Ljubljana, 21. oktobra - Košarkarska zveza Slovenije (KZS) je danes sporočila, da se bosta skladno z vladnim odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti nadaljevali le obe prvi ligi, 1. SKL za člane in 1. SKL za članice. Vsa druga članska tekmovanja so do nadaljnjega odložena.