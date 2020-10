Direktor preddvorskega doma starostnikov po sporu z delavci odstopil

Preddvor, 21. oktobra - Direktor Doma starejših občanov Preddvor Matej Križanič je v torek podal odstopno izjavo. Križanič se je v 16 mesecih vodenja doma soočal s precejšnjim nezadovoljstvom zaposlenih, ki so mu očitali tudi mobing in domnevne nepravilnosti. Križanič je kot razlog za odstop navedel nezmožnost zagotavljanja kakovostnejše storitve in medijski linč.