Zaradi dolgov hrvaškim bolnišnicam ustavili dobavo zdravil

Zagreb, 21. oktobra - Vodilni distributerji zdravil na Hrvaškem so ustavili oskrbo več deset hrvaških bolnišnic zaradi dolgov, ki so dosegli 4,3 milijarde kun (573 milijonov evrov). Kot so pojasnili, ne bodo prodajali zdravil bolnišnicam, ki imajo dolgove, starejše od leta dni, če vlada ne bo do konca leta plačala vsaj polovice dolgov.