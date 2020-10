Celjski župan Bojan Šrot za STA: Velik del predvolilnih obljub že realiziran

pogovarjala se je Lili Pušnik

Celje, 24. oktobra - Velik del predvolilnih obljub je že realiziran, nekatere pa so v fazi realizacije, je v pogovoru za STA ob polovici mandata ocenil celjski župan Bojan Šrot. V teku so še nekateri projekti, od gradnje enodružinskih stanovanjskih hiš za mlade do umestitve mestne obvoznice sever-jug v prostor.