V Brežicah in Metliki mlada moška brez zaščitne maske zmerjala zdravstveno osebje

Novo mesto, 21. oktobra - Brežiški policisti so v torek okoli 13. ure v tamkajšnji zdravstveni ustanovi posredovali zaradi 19-letnika pod vplivom alkohola, ki je poskušal v ustanovo vstopiti brez zaščitne maske ter je vpil na zaposlene. Okoli 23. ure pa so v Metliki posredovali zaradi 22-letnika, ki je pred zdravstveno ustanovo na zaposlene vpil, jih žalil in jim grozil.