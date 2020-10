Društvo Asocioacija nasprotuje predlogu sprememb pravilnika o strokovnih komisijah

Ljubljana, 20. oktobra - Društvo Asociacija v celoti nasprotuje predlogu sprememb pravilnika o strokovnih komisijah, ki ga je ministrstvo za kulturo v javno obravnavo dalo 12. oktobra. V društvu navajajo, da predlog med drugim krči število članov komisije na tri do pet in uvaja možnost, da so med člane strokovne komisije imenovani tudi uslužbenci ministrstva za kulturo.