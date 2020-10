Deležniki po odločitvi NIJZ iščejo rešitve glede napotovanja v karanteno

Ljubljana, 20. oktobra - Trenutno potekajo pogovori z deležniki, da bi po odločitvi epidemiološke službe NIJZ, da ne bo več iskala visoko tveganih stikov in predlagala karanten, v najkrajšem možnem času razrešili dileme glede vprašanja dela in nadomestila za te stike, so pojasnili na ministrstvu za delo. V OZS pa opozarjajo na nevšečnosti novega režima za delodajalce.