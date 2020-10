Pri Christie's konec oktobra dražba ameriške umetnosti

New York, 21. oktobra - Avkcijska hiša Christie's bo 28. oktobra izvedla dražbo ameriške umetnosti, v katero bodo vključena tako modernistična dela Miltona Averyja in Charlesa Demutha kot tudi slike iz 19. stoletja, ki sta jih ustvarila Albert Bierstadt in James Buttersworth. Med vrhunci dražbe bodo impresionistična in realistična dela iz 20. stoletja, piše Art Daily.