Začenja se investicijska konferenca Next Round

Ljubljana, 20. oktobra - Danes se začenja dvodnevna spletna investicijska konferenca Next Round, na kateri se bo 80 vlagateljev iz srednje in vzhodne Evrope srečalo z najboljšimi startupi iz Slovenije in 25 drugih držav. Udeležence dogodka v soorganizaciji Slovenskega podjetniškega sklada bo nagovoril tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.