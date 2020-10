Kim Andersen in Li Quanhai za prvega moža jadranja

London, 20. oktobra - Mednarodna jadralna zveza, ki se je preimenovala v Svetovno jadranje, bo konec tedna dobila novo vodstvo, volitve pa bodo izpeljali prek spleta in bodo potekale do 23. oktobra. Za predsednika kandidirata sedanji prvi mož Danec Kim Andersen in Kitajec Li Quanhai, rezultate pa bodo potrdili na skupščini 1. novembra.