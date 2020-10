Ob svetovnem dnevu osteoporoze poudarek na osveščanju svojcev bolnikov

Ljubljana, 20. oktobra - Ob svetovnem dnevu osteoporoze slovenska zveza društev bolnikov s to boleznijo opozarja, da ima ta nevidna bolezen, ki povzroča krhke kosti, zelo konkretne posledice, kot so zlomi, bolečine in izguba samostojnosti. Zato opozarja na pomen družine. Osteoporozni zlomi med starejšimi od 50 let prizadenejo vsako tretjo žensko in vsakega petega moškega.