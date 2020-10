Umrl priznani italijanski oblikovalec Enzo Mari

Rim, 19. oktobra - V 88. letu starosti je umrl priznani italijanski industrijski oblikovalec Enzo Mari, ki je v dolgoletni karieri za priznana podjetja, predvsem italijanska, oblikoval okoli 1500 predmetov. Med njimi so železna skleda Putrella ter kultna stola Delfina in Mariolina. Njegova dela so razstavljena v številnih muzejih po svetu.