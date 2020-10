Armenija in Azerbajdžan sklenila krhko humanitarno premirje

Erevan/Baku, 18. oktobra - Armenija in Azerbajdžan sta se v soboto zvečer dogovorila za humanitarno premirje za končanje spopadov za Gorski Karabah. Premirje naj bi začelo veljati opolnoči, a že nekaj minut zatem je armensko obrambno ministrstvo obtožilo Azerbajdžan, da še vedno izstreljuje topniške izstrelke in rakete. Enako so se odzvali tudi v Bakuju.