Združenje novinarjev in publicistov obsoja Zlatkov napad na snemalca Nove24TV

Ljubljana, 17. oktobra - Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) je ostro obsodilo incident, v katerem je na petkovih protestih v Ljubljani glasbenik Zlatan Čordić - Zlatko napadel snemalca novinarske ekipe Nove24TV in mu odvzel kamero. Gre za napad na novinarsko svobodo in posledično na svobodo izražanja, so poudarili v pisni izjavi za javnost.