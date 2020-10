V rdečih regijah nedeljske maše prvič po prvem valu epidemije znova brez vernikov v živo

Ljubljana, 18. oktobra - Od petka naprej so v rdečih regijah prepovedani verski obredi z navzočnostjo ljudi, v oranžnih pa se jih lahko udeleži do deset vernikov, a le v svojih župnijah. Tako bodo danes nedeljske maše znova potekale v okrnjeni obliki. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je vernike zato že povabil k okrepljeni molitvi v družini in prejemu osebnega obhajila.