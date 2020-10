Na dnevnem redu ljubljanskih svetnikov danes tudi paravojaške milice in nacionalistične skupine

Ljubljana, 19. oktobra - Ljubljanski mestni svetniki bodo danes na predlog Levice obravnavali sklep, s katerim bi obsodili delovanje in zbiranje predstavnikov paravojaških milic in nacionalističnih skupin v Ljubljani. Svetniška kluba SDS in NSi zahtevata umik točke z dnevnega reda, saj da področje dobro ureja zakon. V NSi so prepričani, da gre za politično provokacijo.