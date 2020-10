AVP in policija pozivata ljudi, naj se odpravijo le na neodložljive poti

Ljubljana, 16. oktobra - Agencija za varnost prometa in policija pozivata k spoštovanju odloka o začasni delni omejitvi gibanja. "Solidarnost do zdravstvenih delavcev je moč izkazati tudi tako, da vsi, ki se odpravijo na neodložljivo pot, dosledno spoštujejo prometne predpise in se ne izpostavljajo tveganjem in nevarnostim v prometu," so zapisali v sporočilu.