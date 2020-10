Deflacija v območju evra septembra 0,3-odstotna, v EU 0,3-odstotna inflacija

Luxembourg, 16. oktobra - Cene življenjskih potrebščin v območju z evrom so se septembra v medletni primerjavi znižale za 0,3 odstotka, potem ko so se avgusta za 0,2-odstotna, septembra lani pa zvišale za 0,8 odstotka. V EU je letna stopnja inflacije septembra dosegla 0,3 odstotka, potem ko je avgusta 0,4 odstotka in septembra lani 1,2 odstotka, je danes objavil Eurostat.