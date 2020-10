Twitter in Facebook blokirala ali omejila objave Trumpove kampanje

New York, 16. oktobra - Družbeno omrežje Twitter je v sredo in četrtek začasno blokiralo račun predsedniške kampanje Donalda Trumpa in tiskovne predstavnice Bele hiše Kayleigh McEnany zaradi povezav na prispevek časnika New York Post o sinu demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna. Twitter je sicer blokiral tudi račun New York Posta.