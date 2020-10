Vrh EU za krepitev podnebnih ambicij, dogovor o cilju 55 odstotkov se pričakuje decembra

Bruselj, 15. oktobra - Voditelji članic EU so danes v Bruslju pozvali h krepitvi ambicij v boju proti podnebnim spremembam v prihodnjem desetletju, da bo mogoče doseči cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050. Konkretnega dogovora o krepitvi cilja za zmanjšanje izpustov do leta 2030 s sedanjih 40 na najmanj 55 odstotkov sicer pričakovano še ni.