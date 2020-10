Na Gorenjskem s projektom za povečanje uporabe lokalnega lesa

Kranj, 15. oktobra - V okviru projekta Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica Uporabimo lokalni les je danes prek spleta potekal zaključni dogodek z naslovom Kje se skriva potencial slovenskega lesa. Sodelujoči na okrogli mizi so izpostavili pomen sodelovanja podjetij lesnopredelovalne industrije in obrtnikov, pa tudi šol, lokalnih skupnosti in turizma.