Slovenski ponudniki so se predstavili nemški, avstrijski in švicarski turistični javnosti

Ljubljana, 15. oktobra - Turistični javnosti iz Nemčije, Avstrije in Švice se je na današnjem virtualnem dogodku Feel Slovenia Business Date predstavilo 35 slovenskih ponudnikov. Kot so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO), virtualni dogodki med drugi nadomeščajo sejme v živo in ohranjajo pomemben stik s ključnimi trgi slovenskega turizma.