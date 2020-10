Odprtje virtualne razstave materiali prihodnosti

Ljubljana, 15. oktobra - Zaživela je virtualna razstava materiali prihodnosti, na kateri svoje inovativne materiale predstavlja 18 podjetij in institucij znanja. Gre za drugo virtualno razstavo pod skupno blagovno znamko Future. Na ogled bo do 15. januarja, so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenija (GZS).