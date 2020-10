Koritnik z ministri EU o umetni inteligenci in podatkovni ekonomiji

Bruselj, 15. oktobra - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je danes udeležil neformalnega zasedanja ministrov držav članic EU, pristojnih za telekomunikacije in digitalizacijo. Zasedanje je potekalo v obliki video konference, ministri pa so srečanje posvetili izmenjavi mnenj o umetni inteligenci, podatkovni ekonomiji in aktu o digitalnih storitvah.