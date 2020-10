Cigler Kralj: Peti paket nujen in še kako potreben

Ljubljana, 15. oktobra - DZ danes sprejema peti protikoronski zakon, ki po besedah ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja prinaša rešitve in odzive na stiske in potrebe, ki izhajajo iz posledic širjenja bolezni covid-19. Ukrepi so nujni in še kako potrebni, je pozval k podpori.