V Podsredi na ogled razstavi Stare sorte jabolk in Cvetje ob plotu

Podsreda, 17. oktobra - Kozjanski park je v slovensko-bavarski hiši v Podsredi pripravil razstavi Stare sorte jabolk in Cvetje ob plotu, ki sta na ogled do konca meseca. Na razstavi o jabolkih je letos zaradi odlične letine na ogled 78 različnih tradicionalnih in avtohtonih sort jabolk iz visokodebelnih travniških sadovnjakov Kozjanskega parka.