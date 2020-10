Shakespearovo zbirko dramskih del prodali za rekordnih deset milijonov ameriških dolarjev

New York, 15. oktobra - Na dražbi v New Yorku so za rekordnih 9,98 milijona ameriških dolarjev prodali First Folio britanskega dramatika Williama Shakespeara. Njegovo prvo zbirko dramskih del so izdali leta 1623, sedem let po Shakespearovi smrti. Obstaja približno 235 izvodov te zbirke, a le peščica popolnih verzij je v rokah zasebnih zbirateljev, navaja britanski BBC.