Gorskim reševalcem na Krvavcu ukradli reševalno opremo

Krvavec, 14. oktobra - Zavetišče Gorske reševalne službe Kranj na Krvavcu je bilo tarča vlomilcev. Tatovi so iz koče odnesli reševalno opremo, ki je namenjena izključno reševanju in se za običajno hojo v hribe ne rabi. S takšnimi primeri kraje reševalne opreme so se gorski reševalci v zadnjih letih sicer soočili že večkrat.