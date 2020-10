Skupina Triglav tudi leta 2021 pričakuje zahtevne razmere

Ljubljana, 14. oktobra - Skupina Triglav tudi v letu 2021 pričakuje poslovanje v zahtevnih in konkurenčnih tržnih razmerah ter z vplivom epidemioloških razmer na globalni ravni. Obseg obračunanih bruto zavarovalnih premij naj bi se gibal med 1,2 in 1,3 milijarde evrov, dobiček pred obdavčitvijo pa med 85 in 95 milijonov evrov.