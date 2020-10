Nagrada EU za obetavne novinarje Avstrijki in Portugalcu

Bruselj, 14. oktobra - Evropska komisija je v torek razglasila letošnja prejemnika nagrade Megalizzi-Niedzielski za obetavne novinarje. To sta Anastasia Lopez iz Avstrije in Francisco Sezinando iz Portugalske, ki nagrado prejmeta za predanost kakovostnemu novinarstvu in vrednotam EU, so navedli v Bruslju.