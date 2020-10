Vodji grške Zlate zore 13 let zapora zaradi vodenja kriminalne organizacije

Atene, 14. oktobra - Sodišče v Atenah je zaradi vzpostavitve in vodenja Zlate zore kot kriminalne organizacije pod krinko politične stranke danes na 13 let zapora obsodilo ustanovitelja in vodjo te grške neonacistične stranke Nikosa Mihaloliakosa. Na od deset do 13 let zapora pa je obsodilo šest članov vodstva stranke.