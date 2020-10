V delu opozicije za odpravo diskriminacije samskih žensk pri oploditvi z biomedicinsko pomočjo

Ljubljana, 13. oktobra - V delu opozicije so proti diskriminaciji samskih žensk pri oploditvi z biomedicinsko pomočjo. V Levici so tako s sopodpisi LMŠ, SD in SAB danes vložili zahtevo za ustavno presojo dela zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, po katerem samska ženska ni upravičena do oploditve z biomedicinsko pomočjo.