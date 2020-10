V šolah tudi letos shema šolskega sadja in zelenjave ter mleka

Ljubljana, 13. oktobra - Tudi v letošnjem šolskem letu v šolah deluje shema šolskega sadja in zelenjave ter mleka. V okviru sheme otrokom v Sloveniji letno razdelijo okoli 500 ton svežega in šest ton suhega sadja, 20 ton sveže in dve toni predelane zelenjave ter 192.000 litrov mleka in 42.000 litrov mlečnih izdelkov, so sporočili s kmetijskega ministrstva.